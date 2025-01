Известният вирусолог от БАН проф. Радостина Александрова издаде книгата с разкази “Откраднати мигове”. Какъв е пътят от науката до изкуството и как реални случки от живота на проф. Александрова се превръщат в художествена литература, чуйте от интервюто й пред водещата Лили Ангелова в предаването “За града” по bTV Radio.

