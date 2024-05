"Сега е моментът да се движите навън. Препоръчваме 30-40 минути на открито, сред зеленина, вместо вътре и в градски условия". Това заяви пред bTV Radio проф. д-р Сотир Марчев - началник на Клиниката по кардиология към Медицински институт на МВР." Нашият враг не е времето, а обездвижването, неправилното хранене, липсата на физически и умствени натоварвания и липса на социалните контакти с близките до нас хора", каза още изтъкнатият медик.

"Православието не забранява морските дарове. Единствените животни, които не съдържат холестерол, са мекотелите, например мидите", уточни специалистът.

Проф. Марчев съобщи, че според последните проучвания на Medscape, ако диабетик рязко ограничи храненето си в 2 дни от седмицата, той ще се чувства по-добре, отколкото ако не ограничи храненето и увеличи спорта. "Проблемите се появяват, когато човек се храни повече, отколкото има нужда за съществуванието и движението си. Наситените мазнини и кристалната захар са излишни храни", коментира проф. Марчев. "Сол има във всичко, даже и в сладките", посочи той. Според английските нормативи, една чаена лъжичка /6 грама/ сол е горната граница за консумация за един ден, според американците - до 3 грама, а СЗО- до 2 грама. Хората, които ограничават солта, живеят средностатистически по-дълго. Съветът ми е "Не солете допълнително"!

