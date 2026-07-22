Вековните дървета на София да бъдат описани в официален регистър – това предложение на общинския съветник от „Синя София“ професор Вили Лилков ще бъде разгледано на утрешната последна сесия на СОС преди лятната ваканция. Над 130 са дърветата с уникални исторически връзки.

„Започнала е работа по тази тема преди доста години, натрупана е информация за вековните дървета и за историческите дървета, но все още тя не е описана в специален регистър и ако човек се интересува, трябва доста да се потруди. И затова моята идея е следната – да възложим на кмета и на дирекция „Зелена система“ да се разработи регистър, който да е публично достъпен и в него да бъдат описани вековните и историческите дървета, като всяко едно да бъде снабдено със съответната снимка, с подробно описание, но целта е този регистър да послужи на гражданите на София, на децата, учениците, на техните учители, да могат да се организират до тях маршрути, да се правят екскурзии, хората да си организират разходки до тях, и той да бъде доста богат с информация, защото в София има около 130 вековни и исторически дървета. Някои от тези дървета са свързани с конкретни истории. Най-старото дърво в София се приема, че е черницата на ул. Искър в центъра на София, за която легендата разказва, че когато Левски е посещавал хана на тази улица, там си е връзвал коня на тази черница, която е била съвсем младо дърво. Има вековни дървета в градинката пред „Кристал“, има вековни дървета в Докторската градина. Тези дървета трябва да бъдат обозначени и описани и хората да знаят, а и нищо не пречи в близост до тях да бъдат поставени табели, които да препращат към сайта – каква е тяхната история.“ Това разказа проф. Вили Лилков.

Целия разговор с Вили Лилков за идеята можете да чуете на следващия звуков файл.