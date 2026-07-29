Лятото е сезонът на временните татуировки, но знаем ли какво всъщност поставяме върху кожата си? Безопасни ли са рисунките с къна и кога една на пръв поглед безобидна украса може да се превърне в здравословен проблем?

Пред bTV Radio авторитетният дерматоалерголог проф. Жана Казанджиева коментира, че истинската къна има кафеникаво-червеникав цвят и сравнително рядко предизвиква алергии. Проблемът идва при т.нар. черна къна, която е по-наситена. Към нея често се добавя парафенилендиамин (PPD) – химикал, използван и в боите за коса. Именно той е един от най-силните контактни алергени в дерматологията.

"След алергична реакция, предизвикана от черна къна, човек може да остане алергичен към PPD за цял живот. Това означава бъдещи проблеми например при боядисване на косата", предупреждава тя.

По морето често именно децата искат временна татуировка, а детската кожа е по-чувствителна. Специалистът предупреждава родителите да се запознават със състава на временния татус и да се доверяват на проверени татуисти.

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За рисковете, алергиите и най-важните съвети към родители и млади хора, чуйте повече от интервюто на Георги Митов с дерматоалерголога проф. Жана Казанджиева:

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Накратко за събеседника:

Жана Казанджиева е професор по дерматология и венерология с над 30 години клиничен опит. Работи в областта на клиничната дерматология, кожните алергии, контактния дерматит и професионалните кожни заболявания. Член е на борда на Българско дерматологично дружество, където оглавява Секцията по дерматоалергология, член е на Европейската организация за превенция на професионалните кожни алергии (EPOS) и на борда на Европейската академия по дерматология и венерология (EADV)

Има над 200 научни публикации, сред които статии за дерматологичните усложнения при татуировки, временните татуировки с къна, алергичните реакции към т.нар. "черна къна", ролята на парафенилендиамина (PPD) като силен контактен алерген. Носителка е на престижната награда „Даниела Сеизова – в името на живота“, в категория "Лекар на 2022" за усилията ѝ пациентите с атропичен дерматит да получат новата биологична терапия по Здравна каса.

Професионалният й опит преминава в Клиниката по кожни и венерически болести на УМБАЛ „Александровска“, а като преподавател работи в катедра „Дерматология и венерология“ на Медицински факултет към Медицински университет - София. Днес проф. Жана Казанджиева работи в Клиника „Евродерма“.