”Навремето, когато бях декан на Медицинския институт, някъде в 2003-2004 година, написах една статия «Не гонете българския лекар». Сега ако погледнете страната, болниците, особено на малките градове, те са изпразнени тотално от специалисти. Голямата болка е и за медицинските сестри, чиято липса ще доведе до една катастрофа в здравеопазването един ден. На младите лекари трябва да се осигури една достойна заплата. Наскоро един политик беше казал, че ще докара по 500 долара лекари от трети страни. От трети страни, което е смешно, защото 500 долара са под 1000 лева, нали? Младите лекари, според мен е необходимо да имат добри учители. Един лекар, който започва сега първите крачки, има нужда някой да му седи над главата, да му дава съвети и от време на време да го вкарва в правия път. За да станеш добър дерматолог трябва да учиш 6 години медицина, след това трябва да имаш 5 години специализация, 11, и след това да работиш още 5 години и чак след 16 години ти ставаш един добър дерматолог. А не може да станеш добър козметик след 10 дни слагане на филъри и след 20 дни слагане на ботокс. Трябва да има една предварителна подготовка, трябва да имаш и добри учители.”

