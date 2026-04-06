С настъпването на пролетта София ще се превърне в притегателна точка за вдъхновение, творчество и споделени емоции. Sofia Spring Fest 2026 се завръща, още по-цветен и изпълнен с разнообразни преживявания за малки и големи. В периода от 9 април до 10 май, всеки ден между 11:00 и 22:00 ч. в парковото пространство на НДК, фестивалът ще оживи града с богата програма и незабравима атмосфера.

Събитието ще събере на едно място артисти, занаятчии, производители, музиканти и организации, за да предложи богата и разнообразна програма за всички възрасти.

Sofia Spring Fest има за цел да създаде подходяща атмосфера за срещи между хората, да подкрепи малките бизнеси, както и да насърчи хората към различни инициативи. Посетителите ще могат да се потопят в уникална атмосфера, съчетаваща модерното градско изживяване с духа на българското наследство.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Борис Гълъбов - основен организатор на Sofia Spring Fest:

Един от акцентите на събитието ще бъде арт базарът, на който творци, дизайнери и майстори на ръчно изработени изделия ще представят своите продукти - бижута, картини, декорации, авторски подаръци и много други. Паралелно с това посетителите ще могат да открият и фермерския базар, където ще могат да закупят висококачествени натурални продукти директно от български производители – мед, сирена, колбаси, сладка, билки, био храни и още много вкусни предложения.

Sofia Spring Fest ще предложи и разнообразни атракциони, които ще гарантират добро настроениеза цялото семейство. Посетителите ще могат да се насладят на различни активности, забавни игри и изненади през целия ден.

Фестивалът включва още:

● Къщичка „Социални дейности и благотворителност“ – място, на което ще бъдат представени различни организации, инициативи и каузи с обществена значимост. Посетителите ще имат възможност да се информират, да подкрепят кампании и да станат част от доброто.

● Къщичка за представяне на занаяти – занаятчии ще демонстрират своите умения и ще запознаят публиката с автентични техники и занаяти, съхранени през поколенията.

● На 25-ти и 26-ти април ще се проведе форум „КОД: Кариера. Образование. Професия.Бъдеще“- инициатива на дирекция „Спорт и младежки дейности“ към Столична община.

Официалното откриване на фестивала ще постави началото на празничните събития със специална програма на 9 април от 18:30 ч. Ще има много музика с изпълнителите от Център за изкуство „Зорница“, впечатляващо огнено шоу с Dia, което ще превърне вечерта в истински спектакъл от светлина и емоции, последвано от DJ Party Spring Edition – динамичен завършек на първата фестивална вечер с модерна музика и танцово настроение.

Sofia Spring Fest 2026 е повече от фестивал – това е преживяване, което обединява култура, общност и забавление.

Събитието се реализира с подкрепата на Столична община и Столичен общински съвет. Вход свободен!