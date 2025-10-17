"Проливният интензивен валеж е причината за потопа в Елените". Това заяви пред bTV Radio доц. Стелиян Димитров- директор на Националния университетски център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет и председател на УС на Българско географско дружество.

В рамките на научен семинар, проведен в най-старото висше учебно заведение у нас, изследователите представиха резултатите от извършените от тях проучвания в периода 2022–2025 г., свързани с екстремните наводнения в Карловско и Южното Черноморие. На събитието бяха обсъдени и някои от основните изводи за причините, довели до проявата на бедствията в общините Карлово, Царево и Несебър. В интересната научна и експертна дискусия участваха и талантливите студенти от Геолого-географския факултет на Софийския университет.

Междувременно, Столична община и експертите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, започна въздушно заснемане на район „Красно село“ и "Люлин" с помощта на дронове, за да се проследи състоянието на контейнерите за отпадъци и да се оптимизират дейностите по почистване.

