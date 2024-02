Граждани и близки на 14-годишния Филип, който загина в началото на септември миналата година, след като беше блъснат на пешеходна пътека от пиян шофьор, се събират тази вечер на протест на мястото на катастрофата – на кръстовището на улиците "Гурко" и "Шишман" в центъра на София. Те изразяват възмущението си, след като вчера стана ясно, че шофьорът Петър Тодоров е пуснат от ареста от Софийския градски съд и мярката му за неотклонение е заменена с домашен арест. Шофьорът Петър Тодоров е карал с 88 километра в час при ограничение от 30 километра, а в кръвта му са открити 2,2 промила алкохол.

"Гавра с паметта на нашите деца, това е абсолютно недопустимо! Магистратите посочват още, че всяка мярка е насочена към постигането на законоустановените цели, сред тях обаче не било удовлетворяването на обществена нагласа и преодоляването на усещането за липса на справедливост. Точно затова имаме толкова нагли случаи на каране с 200-260, пияни, дрогирани, безобразно, защото те знаят, че каквото и да се случи, те ще бъдат задържани за 24 часа, след което ще бъдат освободени срещу абсолютно смешна парична гаранция и ще продължат на воля да си правят каквото си искат. Това е гавра с паметта на деца, които са възпитани, спазвани абсолютно всички правила за движение и плюнка в лицето на родителите на тези деца. И ние затова се събираме тази вечер в 18ч., родители от цяла България на деца, които са загинали по този безобразен начин, за да кажем, че повече няма да търпим решението на прокурори и съдии. Прокуратурата даже не е обжалвала, което е направо недопустимо." Така Петя Иванова от фондация "Ангели на пътя" определи пускането на шофьора от ареста. Тя самата също е загубила своя син при катастрофа.

Целия разговор с Петя Иванова можете да чуете на звуковия файл: