След новината, че на мястото на сградите на „Балкантон“ ще изникнат нови блокове, гражданското общество излиза на протест днес от 19:30. То от години води битка за спасяването на сградата с желанието да я превърне в музей на българското изкуство. „След като разбрахме, че сградата е купена и теренът е подготвен за застрояване, входирахме в общините документи, направихме проект на Музей на изкуствата. В общественото допитване дали хората са съгласни, повечето отговориха утвърдително. Тогавашният главен архитект каза, че ни подкрепя и ще намери финансиране. Също с нас бе и тогавашното кметско ръководство на Красно село.“ – разказа историята на опитите за спасяване на сградата Любомир Петров – председател на сдружение „Лагера“ в интервю по bTV Radio на 28 януари. Преди ден те по случайност разбрали за развитието по процедурата, а кметът на Красно село Цвета Николаева е заявила, че не знае нищо. „И тя застана зад нас и ще направи каквото може.“ – каза Любомир Петров.

Сградата на „Балкантон“ е натоварена с много история. В продължение на повече от половин век там е записана почти цялата българска музика и е тиражирана на плочи, касети и компактдискове. И сега в репетиционните продължават да творят млади артисти. „Повечето хора на изкуството казват, че това е свещено място и техният родилен дом. Представете си да се разхождате по тези коридори, да виждате снимков материал, инструментите, които са се използвали в записите, да виждате кои хора са пели в тези студиа! Можем да покажем машините от целия цикъл на производство.“ – очертава представата на гражданското общество за музея Любомир Петров. Той е получил уверенията от музиканти, че ако там бъде създаден такъв, те ще дарят свои инструменти. „Случващото се сега ни натъжава. Ние имаме всичко, но нямаме музей, нямаме култура и затриваме всичко. След време ще се затрием и ние като нация. Като има какво да покажем на своите деца и те да покажат на своите деца – това е култура. Доста хора на изкуството се свързаха с нас и ще дойдат да ни подкрепят на протеста на 29 януари пред „Балкантон.“ – добави Любомир Петров.

Снимка: Светослав Николов

Той определи като обидно, че такъв важен въпрос е решен с един подпис без да бъде попитано гражданското общество. Любомир Петров смята, че гражданската активност ще даде резултат и даде за пример промяната, която правят хората от сдружението. И изрежда: създаване на парк, изграждане и ремонт на съоръжения за игра на деца, на полянки за кучета. „Това е култура. Ако има пет човека, които да повярват – това ни стига. Ако утре има още един – това ни стига. Това ще ни съхрани като народ. Ако всеки казва „давай да върви“, нищо няма да стане. Ще живеем в кутийки без история и нищо няма да бъде същото. Важно е всеки един да отстоява правото си и когато нещо не е редно, да го показва.“ – каза още председателят на сдружение „Лагера“ в интервюто по bTV Radio.

Протестът е обявен за 19:30 ч., но членовете на сдружение „Лагера“ ще са пред сградата на „Балкантон“ на ул. „Хайдушка поляна“ № 6 още от 19 ч. Фейсбук страницата на събитието е тук.

Интервю на Светослав Николов с председателя на сдружение „Лагера“ Любомир Петров в предаването „За града“ по bTV Radio на 28 януари: