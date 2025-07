Мила Роберт представя новата си песен „Дай му“, първия сингъл от дългоочаквания ѝ албум „Съ̀рце“. С нея започва обратното броене към проекта, който обещава да бъде най-мащабният и емоционален в досегашната ѝ кариера.

„Дай му“ е първата песен, която написах от албума „Съ̀рце“ още през 2022-ра, от нея тръгна всичко… Посланието на песента е, че трябва да се вълнуваме и да ценим живота, без значение от възрастта – нека сме развълнувани за животите си, все едно сме абитуриенти, защото реално всичко е пред нас, щом сме още живи. - казва Мила.

Снимка: Mila Robert

Песента е посветена на стилиста Гроздан Михайлов, който си отиде в края на 2024-та година: „Песента е записвана на неговото погребение, клипът сниман на неговия рожден ден, а и на него много му се живееше. Тази песен е за хората на които им се живее много. За съжаление нямаше шанс да остане по-дълго на Земята. И тази песен е едно такова напомняне, че е хубаво да му се радваме на живота, докато го имаме.“ – споделя Мила Роберт.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Мила Робeрт:

Your browser does not support the audio element.

Видеото към "Дай му", отново е по идея на Жоро Пеев и Мила Роберт. В него се разказва историята на героинята Милана и добре познатия от предишните клипове Ел Падре. „Той я взима от ресторанта, в който работи, и ѝ предлага да я направи звезда – така и става. Тя е лице на "сезонът на дините", пее по масите, получава награди "нов поп" и като цяло ВСИЧКО е пред нея.“ – допълва Мила.

В снимките участват над 50 души – фенове на Мила Роберт, които се включват с ентусиазъм и настроение. Във видеото има и специални гости - интернет сензацията и модна икона Йордан Петков, както и бизнес партньора му Вили Стоянова. Зрителите ще разпознаят препратка към емблематичния абитуриентски клип с "трите чаши" и костюма от Милано за 18 хиляди, като намигване към онази превъзбуденост, увереност и замах, с които абитуриентите тръгват към живота.

Премиерата на албума „Съ̀рце“ бе на 29 юни, но за феновете й в София той прозвуча ексклузивно още на 26 юни на концерт в Кино Кабана, където Мила Роберт представи новите си песни на живо. Албумът „Съ̀рце“ включва 14 песни, сред които и най-големите хитове на изпълнителката : Pokemon, Me4ka, Kazino, Sulzi ot Rakija и Novi Ochi.

“Съ̀рце” ( SRCE ) от Мила Роберт е съвременен поп албум, който огъва жанрове и разтапя граници. Проектът е силно вдъхновен от балканските си корени и зората на демокрацията в България от 90-те и началото на 2000-те години.

Изграждайки мостове, албумът експериментира с концепцията за „чалгата“ и възприятието на хората. Песните са написани на различни балкански диалекти и съдържат фрагменти от много езици. Специален гост е единственият и неповторим крал – Азис. Иконата на Балканите внася вкус от своята грандиозна, драматична същност.

Проектът е силно визуален и има свой собствен свят, разказвайки историята на млада жена – Milana, която мечтае да бъде поп-фолк дива, но попада в ръцете на сериозна мутра – L Padre, който ѝ обещава да я направи „звезда“. Той я въвлича в сериозни подземни схеми, а тя иска да избяга от него… но вече е късно. Шоуто вече е започнало и тя трябва да работи на пилона – всяка вечер. Интересното е, че ролите се играят от създателите на албума Йоан Николаев - Ел Падре и Мила Роберт - Милана.

„Искам “Съ̀рце” да отваря сърца и вярвам, че може да го прави, защото успя да отвори моето“, казва Мила. „Живеем в много опасни за човешкото емоционално и ментално здраве времена и тези 14 песни са припомняне, че сме тук за миг и сме заедно в това. Колкото и да ни настройват един срещу друг – всички сме хора на този свят. Идва време за свобода. “Съ̀рце” е революция.“

“Съ̀рце” ( SRCE ) вероятно е най-автентичният и креативно издържан балкански музикален проект в момента и е абсолютно задължително да бъде чут. Наслаждавайте се и го въртете на рипийт, за да отворите сърцето си.

Следващите концерти, на които можете да чуете Мила Роберт и “Съ̀рце” ( SRCE ) на живо са 17 август в Hashtag Бургас и 28 август в Moonlight Варна.

Мненията на български и международни журналисти и артисти за албума “Съ̀рце” ( SRCE )

„Сърце е албум-преживяване за и от дълбините на сърцето. Албум, чиито песни разказват на най-съкровените, често дълбоко болезнени, но и самоиронизиращи истории за любовта, онази, която всички сме изпитвали поне веднъж на универсален език... езикът на чувствата. Музика, която може да те разплаче, но и със сълзи в очите да искаш да танцуваш. Сърце от сърце за сърцето.“

Мария Бакалова

„ „Съ̀рце“, е албум, който не се стреми да се хареса. Мила Роберт не флиртува с масовия вкус. Тя пише за себе си и пее за онези, които се осмеляват да слушат. Всяко парче е белег - зараснал, но не забравен. Това е албум, в който чалгата целува пънка, а емоцията стои над жанра. „Съ̀рце“, не е изповед, а заявка: че в епохата на имитацията тя ще остане странна, ръбата и неудобна. Музиката ѝ рови в несигурностите, подиграва се на захаросаните илюзии и отказва да моли за разбиране. Ако някой иска нещо чисто, подредено и лесно за възприемане - този албум не е за него."

Мариян Станков - Мон Дьо

„В този неочакван микс от думи, езици и музика, Мила Роберт е заличила жанрове, правила и очаквания, проправяйки си отново собствен път към сцената. С цялата автентичност и различност, присъща на артист като нея, Мила задава своя формула в музиката с албума „Съ̀рце“, която започна още с Pokemon, продължи с Novi Ochi, за да се превърне в онова Divine Divane, което най-после е открило своята Svoboda.“

Димитрина Иванова, Дневник

„Мила Роберт е от онези редки артисти, които умеят да смесват миналото и бъдещето, без да изглежда насилено. Традиционни български звуци с щипка носталгия, обвити в свежа, чиста и модерна продукция. Не просто допада на „старите фенове“ – уцелва право в сърцето и новото поколение. Не е нужно дори да разбираш текста. Ти го усещаш. Помисли за Marina Satti в Гърция – същата енергия, същата дълбока любов към културата, но с нейния си завой. Този албум не просто звучи добре – той те отвежда някъде. Песните са като спирки по пътешествие през емоции, спомени и KREIZI партита, за които не си подозирал, че имаш нужда. Богат е, странен е и е съставен толкова майсторски.

И да, хейтърите винаги ще хейтят. Но този албум доказва, че Мила Роберт не просто прави песни. Тя създава свой собствен звук. Нещо дръзко, нещо, което разчупва граници – не само в България, а може би дори и по света. Ако някой може да изведе вдъхновената от чалга българска музика на световна сцена – това е тя! Най-просто казано: този албум е е…и якият. И беше крайно време България да има артисти като Мила Роберт, които да разтърсят нещата.“

EurovisionCrave

„Мила Роберт определено остана вярна на себе си и на душата си, докато създаваше този албум. В „Съ̀рце“ се преплитат нейният уникален стил, българският поп-фолк и съвременното звучене по начин, който звучи свежо и органично. Текстовете са лесни за възприемане, а всеки може да открие себе си в думите и посланията на песните. Според мен тя създаде един от най-креативните, интересни и вдъхновяващи албуми в историята на българската музика. Харесва ми, че този албум е наистина за всеки – не само за хора, които обичат определен жанр, а и за тези, които са любопитни и отворени към различни стилове. Докато слушах „Съ̀рце“ , имах усещането, че преминавам от един портал в друг – и това беше прекрасно. Слушането на този албум беше истинско удоволствие и точно това искам да кажа – забавно е! Преживяване, което си заслужава.“

WIWIBLOGGS

„Loud magazine „Съ̀рце“ е манифест на артистичната свобода и на способността да превръщаш културни клишета в лично изкуство. В „Съ̀рце“ Мила Роберт не просто флиртува с попфолка - тя го преосмисля и вплита в собствената си вселена, където всичко е позволено, стига да е искрено."

Loud magazine