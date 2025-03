От какво се появява стресът, до какво води той, как да се предпазим? В студиото ни е психофизиологът Силвия Куманова – специалист от Центъра за управление на стреса Somenso. „Трябва да се замислим – когато не се грижим за менталното си здраве, възможно ли е да си навлечем болести, и след това – можем ли да направим така, че да остаряваме без тези многобройни болести, които идват все едно от нищото. А те идват от това, че всеки по различен начин преработва стресовите събития около себе си. Има хора, които реагират изключително бурно и стават тревожни. Други реагират неприсъствено – отделят се от обществото, затварят се в себе си и развиват депресивна нагласа към света. Общото между тях, е че не успяват да преработят стреса по здравословен начин и са изложени на поведенчески болести. Има и трета група хора – които се грижат за себе си и успяват да балансират.“ – посочи тя.

„По никакъв начин не можем да заобиколим стреса. Въпросът е как да направим така, че дълго да сме активни и да имаме високо качество на живот. Болката идва от това, че не можем да се справим сами със себе си. За да решим проблема, първо трябва да зачеркнем стигмата за ментално здраве и, ако имаме нужда от помощ, да я потърсим. Превенцията ни кара да се замислим как живеем и така да настроим живота си, че да избегнем поведенческите болести.“ – каза още психофизиологът Силвия Куманова.

Тя подчерта, че стресът не се преодолява с употреба на алкохол и цигари. „Ако хората заменят тези вредни навици с нещо позитивно за тях, могат да предотвратят много от потенциално животозастрашаващи болести.“

Психофизиологът Силвия Куманова определи бърнаутът като спирачка, която ни предпазва от по-тежки болести, когато сме в състояние на стрес и свръхстрес.

Интервю на Светослав Николов: