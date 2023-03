„На всеки 10 години има такава вълна на бомбени заплахи. За съжаление, при такива мотиви има няколко предполагаеми варианти - черно чувство за хумор, гняв, манипулация, агресия, омраза, усещане за всемогъщество и фантазии, че може да повлияе на нещо. В последващите вълни има и един вид имитаторство…Това поставя проблем пред разследващите“, коментира Детелина Стаменова зачестилите сигнали за взривни устройства, които затвориха учебни заведения в цялата страна, вкл. в столицата. В ефира на bTV Radio психотерапевтът подчерта, че „бомбените заплахи са нещо, което преживяват училищата навсякъде по света“.

По думите й, „хората заплашваха с обаждане от уличните телефони и смятаха, че няма да бъдат хванати, което не се случваше. Сега хората, които мислят, че интернет е анонимен, се заблуждават и могат да бъдат намерени“.

Детелина Стаменова счита, че такива заплахи по-тревожните деца могат да преживеят по-лошо, отколкото останалите, а това им пречи. „Ако родителите изчакат детето да сподели страховете на детето, те трябва да кажат, че ги разбират и да ограничим тяхната експозиция към подобни новини, да им дадем подходяща за възрастта информация и с наши думи да преразкажем с наши думи ситуацията, както и че в бъдеще този проблем няма да бъде налице. Това ще им осигури увереност“, съветва специалистът.

В навечерието на 2 април - Световният ден на информираността за аутизма тя обърна внимание на невронетипичните хора. Понятието се формулира преди 30 години от научната общественост. Това са онези хора, които взаимодействат по различен начин от нормално възприетият. Невронетипичните хора са в широкия аутистичен спектър, различно състояние на развитието, синдром на вниманието, дифраксия и др.

„За невронетипичните хора се говори като за раса или пол. Те трябва да бъдат признати“, заяви Детелина Стаменова. По думите й, всеки един е уникален и „да имаш мозък, който не отговаря на стандарта или на обучителната програма, не те прави по-малко способен, а различен“.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с психотерапевта Детелина Стаменова: