„Когато сме в токсични връзки, това може да се превърне в модел. Хората тръгват на терапия, за да проверят модела и как да го нарушат, защото това е от съществено значение за смисъла и на живота им. Повтаряйки модела може да се дължи на това, че е много познат и знаем всички стъпки от него”. Това заяви в ефира на bTV Radio психотерапевтът Детелина Стаменова. По думите й,„постоянният модел на възход и падение подхранва токсичната връзка.”

Според специалистът, „тъй като ние не можем да променим другите, бихме могли да покажем докъде стигат нашите граници.”

Стаменова смята, че „много от нас се чувстват виновни, когато връзките им не успяват. Това се приема като личен провал и често пъти хората ходят на терапия, за да променят себе си, така че техният партньор повече да ги харесва. Също така го има феноменът на ‘Това не е твърде неприятно’, при който се игнорира едно психическо насилие с аргумента ‘това не е физическо насилие, значи ще мога да го преживея’.”

Детелина Стаменова разкрива и един от начините за преодоляване - чрез разговор с личност, на която имаме доверие. „Най-важното е да знаем какво искаме и какво ни кара да се чувстваме приети и разпознати. Подавайки този сигнал към другия е възможно, макар и рядко, отсрещната страна да промени своето поведение и връзката да стане не толкова токсична”, добави още психотерапевтът.

Наблюденията на Детелина Стаменова показват, че „по-младите хора, сравнени с поколенията от 70-те и 80-те, са много по-устремени към това да създават дълготрайни връзки, и то на много по-ранна възраст. Повечето очакват до 30 вече да имат брак и да чакат първо дете, което донякъде говори и, че хората се чувстват по-спокойни за това да имат млади деца.”

Психотерапевтът подчерта, че „когато говорим за токсични връзки, интимните не са единствените, в които това може да се случва. Тези модели могат да се развият и с член на семейството, също както и с мениджър на работа. Ако не им обръщаме внимание, могат да ограбят всичко онова, което ни носи радост.”

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с психотерапевта Детелина Стаменова, разположено в звуковия файл: