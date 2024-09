Блуждаещият нерв е във всеки от нас. Той отговаря за различни функции - от справяне със стреса до акането. Известният още като "вагус нерв" влияе върху имунитета и настроението, но и на психиката ни.

Защо хората толкова много се интересуват от блуждаещия нерв? Какво да правим за него, за да сме в добро физическо и психическо състояние? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с психотерапевта Детелина Стаменова, разположено в звуковия файл: