Когато започне спор в едно семейство, той с лекота все повече се разгорещява. Имаме истории от миналото, които да вземем на въоръжение, тежести, които ни обременяват, обвинения, които с лекота хвърляме, защото всичко е лично, между нас, в семейството. И едва ли не в тези битки всичко е позволено. „Когато температурите са по-високи, хората стават по-раздразнителни. Затова трябва да се отнасяме с уважение към емоционалната нестабилност.“ – посочи психотерапевтът Детелина Стаменова в интервю по bTV Radio.

Тя ни предложи добра практика с кратка игра с пет елемента – да се отнесем с уважение към другия и да изясним неговата роля за нас, да споделим нова информация за себе си – преживяно, помислено и научено, да кажем какво искаме да разберем за нашия партньор и да завършим с пожелание към него или нас. „Тези малки вентили помагат за избягване на следващи спорове.“ – посочи Детелина Стаменова.

Извеждайки темата от семейните взаимоотношения в по-широкия контекст на живота ни, тя посочи: „Свикнали сме да оценяваме, вместо да описваме в неутрална позиция към това, което другият мисли и преживява. Но готовите модели са твърде тежки за нас като хора.“

Интервю на Светослав Николов: