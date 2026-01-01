„Поставяйки си големи цели, трябва да ги раздробим на по-малки, защото иначе ще ни е трудно да ги изпълним. А неизпълнените задачи ни тежат. Ние като хора, имащи нужда от развитие, е по-добре да бъдем честни към себе си и да поискаме онова, което бихме могли да изпълним в действителност и да не изпадаме в безнадеждност.“ – коментира в навечерието на Новата година в интервю по bTV Radio психотерапевтът Детелина Стаменова.

Тя посъветва целите ни да бъдат специфични, измерими, постижими и обвързани с време. Тя препоръча, общувайки с изкуството, чрез чуждия опит да се опитваме да се докосваме до собствените си размисли и нужди. „Всеки от нас е съставен от характер и от безкрайно много думи и желания на други хора – родители, учители, началници. Да чуем собствения си глас в променящо се и трудно време, да разберем накъде ни водят ветровете в собствения ни живот би могло да ни даде хоризонт към по-добрия живот. Това може да стане през вглеждане в собствените нужди и чуждия опит. Така ще стигнем там, където бихме се чувствали добре, дори да ни е тежко.“

Психотерапевтът Детелина Стаменова ни предложи да изпратим старата година с благодарност, за да видим по друг начин неприятните неща чрез това, на което те са ни научили.

Интервю на Светослав Николов: