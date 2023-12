Поредицата от празнични дни в края на годината обичайно натоварваме с големите си очаквания към тях, същевременно ни натоварват големите очаквания на хората към нас. С настъпването на Коледа и Нова година изпращаме година на постижения, в която най-вероятно са останали и несбъднати мечти, посрещаме следващата, която идва със своите неизвестности. Как да прекараме тези дни в добро настроение и да не сме подвластни на лошото настроение? Психотерапевтът Детелина Стаменова анализира и съветва: „Има хора, които в празничните дни се чувстват неразположени, изморени, не могат да свършат всичко, което мислят, че трябва да свършат, и изобщо – мразят празниците. Напълно нормално е понякога да се чувстваме така. Зад едни такива преживявания може да стои много стресираща година или пък детски спомени, като например – родител алкохолик, който е развалял празника. Важното е да се самонаблюдаваме и да видим откъде идва проблемът. Когато усетим, че празниците ни затискат със своята жизнерадостност и приповдигнатост, нека да си позволим да не спазваме абсолютно всички традиции. Състезаването с родители и роднини в приготвянето на трапезата или нещо друго изобщо не е необходимо. Трябва да облекчим изискванията си към нас самите. А хората, които не обичат празниците, нека да открият в тях собствената си магия и да се втурнат в нея. Създаването на нови традиции е част от това да можем да направим нов празник.“

Интервю на Светослав Николов в предаването „За града“ на 19 декември: