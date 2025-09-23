Допринасяйки към общото благо, се развиваме – търсим в себе си, откриваме още от потенциала си и го даваме на света. Как да живеем щедро? „Едно от най-простите неща, които можем да направим, е да се погрижим за мозъка си като държим в съзнанието си позитивни думи. Така започваме да се движим и действаме по по-различен начин. Научно е доказано, че колкото повече се концентрираме върху позитивни думи, толкова повече въздействаме положително върху мозъка и тялото си.“ – коментира по bTV Radio психотерапевтът Детелина Стаменова.

Но много лесно можем да се изкушим да се оплакваме и да страдаме, вместо да погледнем градивно на живота и да мислим по този начин. Как да култивираме мотивация към доброто? „При всеки тя е различна. Някой иска слава, друг иска здраве, трети – щастие. Но нито едно от тях не би било възможно, ако сме подложени на стрес. Негативните думи въздействат върху тялото ни, водят до тревожност. Каквото поискаме да ни се случи, мотивацията ни е то да е важно и ценно за нас. Така въздействаме положително върху себе си.“ – каза Детелина Стаменова и припомни златното правило да не правиш на другите онова, което не искаш те да направят на теб.

Обединението в добротворчество изгражда връзки, свързваме се с хората около нас и те могат да ни бъдат спасение, опора и подкрепа във всяка изненадваща ситуация, която животът ни поднесе. „Всяко действие на доброта, милост и доброжелателност може да бъде заразно. Ако всеки един от нас прави такива неща, ще вдъхновява и други хора за такива действия. Тези микроповедения са важни за едно общество, което нарича себе си „здраво“.“ – завърши с насърчителни думи психотерапевтът Детелина Стаменова.

Интервю на Светослав Николов: