„Има работни места, които предполагат съществуването на специфични интриги или колеги, които са също толкова драматични, които подхранват една много отровна култура на повече драма, отколкото работа. По този начин, всички отиват към професионалното прегаряне по-бързо, отколкото биха, ако не се фокусираха върху невъзможни крайни срокове и проблеми с колеги и шефове“. Това коментира в ефира на bTV Radio психотерапевтът Детелина Стаменова.

Според нея, „това често пъти са хора, на които им е невъзможно, понякога и заради лична травма, да се фокусират върху собствените си чувства и незадоволени нужди. Заради това избират някакъв външен стимул – например, ситуация, събития или хора. Това са също така хора, които може да се чувстват отегчени, когато всичко върви спокойно.“

Специалистът счита, че „когато човек осъзнае, че е пристрастен към драмата, би могло да му помогне това да проектира потенциалните бъдещи сценарии и да види, че (…) те създават история, която ще се случи, но, тъй като тя не се случва в настоящето, те преиграват реакцията си в момента с идеята, че лошото нещо вече се е случило.“

