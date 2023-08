В последните години все повече се установява връзката между заболяванията на душата и храната, която компенсираме. „Колкото повече ултрапреработени храни ядем, толкова е по-голям рискът да се чувстваме депресирани и тревожни.“ – коментира пред bTV Radio психотерапевтът Детелина Стаменова. Колкото повече се опитваме да се храним с домашно приготвена храна, толкова повече се спасяваме от необяснимо лошо настроение, посочи тя: „Скорошно изследване в САЩ показва, че има значително увеличение на лошите за психичното здраве дни за тези хора, които приемат повече от 60 % от калориите от свръхпреработена храна.“

Чуйте повече в разговора с Детелина Стаменова на Светослав Николов: