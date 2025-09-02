“Кожата е много пряко свързана с мозъка по начин, който е изключително любопитен. От същите клетки, от които се развива мозъкът се развива и кожата.” Това каза в ефира на bTV Radio психотерапевтът Детелина Стаменова. “Това е много любопитно. И заради това нерядко и психиатрите, и психотерапевтите наблюдават много внимателно какво е състоянието на кожата на техните пациенти. Има една друга теория, че тъй като кожата е най-големият орган в човешкото тяло заради неговата площ, всъщност там най-често излиза тази психосоматика, тогава когато не можем да усетим в себе си всички емоции. Има научни доказателства, че някои дерматологични заболявания се дължат на психосоматика. Има специфичен клон, който се нарича психодерматология, който се занимава с това. Нерядко колаборацията между двете специалности води до истинската полза за пациента.” Цялото интервю с Детелина Стаменова пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.

