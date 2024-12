Според Зигмунд Фройд, „Хората не се избират случайно един друг. Ние срещаме само тези, които вече съществуват в нашето подсъзнание“. Възможни ли са здравословни връзки, без хората да са излекували вътрешните си травми? В рубриката на психотерапевта Детелина Стаменова по bTV Radio днес тя разказа какво е психологическото обяснение защо някои хора непрекъснато избират неподходящи партньори и през какво преминава процесът на промяна.

„Много харесвам тази фраза на Фройд, макар че е измъкната от много голям цитат. Тя отразява нещо, което е в основата на психотерапията, а именно, че ние бихме могли да се променим, и че това не е езотеричното - някога някой е бил в живота ни и обратно ще се върне като една приказка, а за това, че ако осъзнаем къде са корените и видим какво е поведението и привличанията, които ние сме изградили в себе си или са били изградени от средата или от семейството ни, тогава вече ще можем не през несъзнаваното, което е големият негов принос в човешката култура, а през нашето осъзнато разбиране кои сме ние и какво на нас ни носи удоволствие и какво ни кара да живеем, то всъщност ще можем да правим избори от позицията на осъзнатостта и смелостта си, а не от позицията на страховете и връзките ни с миналото.“, каза Детелина Стаменова.

Целия разговор можете да чуете на звуковия файл.