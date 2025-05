"Родителите са по-стресирани от учениците. Те се чувстват отговорни за представянето на детето си и в неговия резултат виждат отражение дали са се справили като родители или като ключ към бъдещите възможности на детето, сякаш оценката би определило какъв човек е то". Това заяви в ефира на bTV Radio психотерапевтът Детелина Стаменова преди матурите.

Специалистът смята, че "стресът би могъл да спомогне, колкото и детето да бъде добро през тези 12 години, да не се представи толкова добре, колкото то би искало. Родителите могат да станат по-контролиращи и да провокират такова състояние на детето".

"Екстровертните деца могат да се представят по-добре, когато говорят, отколкото ако пишат", счита Стаменова. "Най-важните изпити предстоят, но те не са в сряда и петък. Те са поредните и може би ще минат по-леко, а стресът е възпалителен процес. Нека да видим реалистично колко са важни матурите!", призова тя.

Защо стресът на родителите влияе на представянето на децата на матурите, чуйте от интервюто на Георги Митов с психотерапевта Детелина Стаменова: