Световният ден за борба с хранителните разстройства се отбелязва на 2 юни, като целта е да се повиши информираността на хората за тези заболявания, които често са подценявани. На този ден психотерапевтът Детелина Стаменова организира безплатен уебинар с участието на различни специалисти, които ще дадат полезна информация и практически съвети за хранителните разстройства и стъпките при едно добро възстановяване. Защо децата в България са на 5-то място по затлъстяване в Европа, като по данни на СЗО за тази година 23,85% от децата ще са с този проблем, каква част от причините са генетични и може ли при правилно хранене и движение това да бъде избегнато – чуйте в интервюто с Детелина Стаменова за bTV Radio на следващия звуков файл.

