В стремителния ход на ежедневието сме подложени на опасност от синдрома на препускащите мисли. „Те могат да бъдат излекувани със спокойствие и това да даваме на тялото си почивка и красота. Но когато сме в непрекъснато повтаряне на мисли, в голямата си част – катастрофични, ни става навик да живеем по този начин и това много сериозно уврежда ежедневието ни.“ – коментира в редовната рубрика по bTV Radio психотерапевтът Детелина Стаменова.

Така не можем пълноценно да преживеем това, което ни се случва тук и сега. „Не можем да сме в момента, ако в мислите си сме винаги напред в нещо лошо, което може да се случи. Тогава този навик може да стане опасен, защото виждаме само негативната страна на нещата. Бихме могли, наблюдавайки тези мисли, да предприемем стъпки – да поговорим с някого, да проследим откъде идва тревожността и след това да се опитаме да бъдем повече в ежедневието си. Можем да си представим най-лошия вариант и след това да измислим план за справяне, за да не се стигне до него. Това връща на хората истинското удоволствие от това, че могат да контролират ситуацията.“ - даде възможна добра перспектива психотерапевтът Детелина Стаменова.

Така можем да бъдем по-осъзнати и да осмисляме в цялост ситуацията, в която сме, да си осигурим нормалност. „Когато видим кои са тези автоматични мисли, които ни притесняват, можем да ги запишем и да установим какво ги провокира. И следващата крачка е да ги разделим на малки части и да се опитаме да ги преразкажем по различен начин.“ – посъветва психотерапевтът Детелина Стаменова.

Интервю на Светослав Николов: