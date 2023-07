„Жегите изострят тревожността през нощта“. Това заяви в предаването "За града" по bTV Radio психотерапевтът Детелина Стаменова. Признак за тревожността са паник атаките, които могат да възникнат през тъмната част от денонощието. Една от рецептите, за да се справим с тревожността през нощта, е като се концентрираме върху бавното коремно дишане.

