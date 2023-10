Житейските събития и техните емоционални последици често водят до необичайна употреба на храната. Затова преяждането е обстойно изследвано, особено във връзка с неприятни емоционални състояние. Хората се хранят и за да потиснат гнева си и когато са много тъжни. Около 40 % от затлъстелите действително преяждат, посочва психотерапевтът Детелина Стаменова в рубриката си по bTV Radio. И съветва: „Когато усетим, че сме ядосани и посегнем към храна, за да се успокоим, може да се опитаме да използваме друг начин за разсейване, който да не включва храна или поне тя да е нискокалорична и трудна за дъвчене, за да можем да си „сдъвчем“ гнева.“

Интервю на Светослав Николов: