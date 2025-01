Турнирите на УЕФА откриват новата 2025 г. със зрелищни сблъсъци, а българските зрители ще могат да се насладят на най-интересните двубои пряко в каналите bTV Media Group. Началото е в сряда (22 януари) с мач от УЕФА Лига Европа точно в 17:30 ч., когато един срещу друг ще се изправят Бешикташ и Атлетик Билбао. Срещата ще бъде предавана пряко в ефира на bTV Action и онлайн на VOYO.

Веднага след нея, от 19:45 ч., следва сблъсъкът в УЕФА Шампионска лига между Лайпциг и Спортинг Лисабон. Това ще бъде първият мач между двата отбора и едва петият за Лайпциг срещу португалски клуб. „Лъвовете“ от Лисабон, които са 17-и в класирането, играят за 11-и път в Шампионската лига и за трети в последните четири сезона. Отборът на Марко Роуз пък допусна пет гола в първите си 10 мача в турнира на богатите и все още няма победа. По същото време в ефира на RING ще се насладим на играта на Шахтьор и Брест.

В 22:00 ч. пряко по bTV Action и онлайн на VOYO е време за сблъсъка ПСЖ – Манчестър Сити. Това е 17-ата кампания за тима от „Парк се Пренс“ в надпреварата и за нов френски рекорд. Отборът на Луис Енрике участва във всеки сезон от 2012/13 насам, достигайки фазите на елиминациите. След като спечели първата си Шампионска лига през 2022/23, отборът на Пеп Гуардиола взе всичките шест мача в групата за първи път миналия сезон – седмия пореден, в който Сити беше първи в своята група.

В програмата на RING също има запазено място за късен мач от УЕФА Шампионска лига – срещата между Реал Мадрид и Залцбург от 22:00 ч. „Белият балет“ (20-и в класирането) ще се стреми да продължи изкачването си нагоре, докато перспективите пред Залцбург за преминаване към фазата на елиминациите са доста несигурни.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Явор Кръстев от спортния отдел на bTV:

Ден по-късно (23 януари, сряда) от 19:45 ч. bTV Action ще направи зрителите свидетели на мача от УЕФА Лига Европа АЗ Алкмаар – Рома, а от 22:00 ч. вдигаме градусите с Манчестър Юнайтед – Рейнджърс.

И това е само прелюдия към шоуто, което ни очаква след седмица с последния мач от турнирната фаза в УЕФА Лига Европа на българския шампион Лудогорец. „Орлите“ ще гостуват на Олимпик Лион, а сблъсъкът ще може да гледате пряко на 30 януари (четвъртък) от 22:00 ч. в ефира на bTV Action и онлайн на VOYO.

На 31 януари (петък) от 13:00 ч. пряко по bTV Action ще се излъчи жребия за елиминационната фаза на УЕФА Шампионска лига.

Не пропускайте срещите от турнирите на УЕФА – пряко в ефира на bTV Action и RING и онлайн на VOYO!