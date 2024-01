"Към момента има свободни легла в грипната епидемия". Това коментира д-р Севда Найденска от УМБАЛ "Александровска". Пулмологът-специалист отбеляза, че в Отделението за белодробни болести се хоспитализират между 8 и 10 души на ден с усложнения от грип и остри респираторни заболявания. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с д-р Севда Найденска, разположено в звуковия файл:

Припомняме, че от утре 25 януари до 1 февруари 2024 г. София-област обявява грипна епидемия. Заповедта за това бе издадена днес (24 януари) от директора на РЗИ-София д-р Розалина Чобанова, а решението бе взето вчера след заседание на Областния кризисен щаб за борба с грип и ОРЗ. Към момента общо седем области са обявили официално грипна епидемия – сред тях са Смолян, Пловдив, Габрово, Плевен, Варна и Бургас. Противоепидемичните мерки в Плевен влизат в сила от днес, 24 януари, а във Варна и Бургас – от утре, 25 януари. Както и в Смолян, те ще останат до края на месеца.

През 2006г. д-р Севда Найденска е завършила Медицински университет в София. През 2013 г. придобива специалност по белодробни болести. Научните ѝ интереси са свързани с хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ), възпаленията на белите дробове и белодробната тромбемболия. Преподава в Медицинския университет- София.