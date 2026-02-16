През февруари българската публика ще се срещне с изкуството на Рада Цанкова, художник, чието творчество създава мостове между Изтока и Запада, между видимата природа и невидимата памет. Ретроспективната изложба „Духът на знаците" ще бъде представена в София (17 февруари, пространство „Монумент") и Варна (23 февруари, Арт галерия „Папийон").

„Избрах това да бъде името на ретроспективната ми изложба в България, защото тези две думи изразяват съществена част от мен – като човек и като артист по пътя ми от България към Франция.

Нося в себе си духа на детството си в България, духа на времето, в което съм изградила погледа си към света и към неговата красота. Това е моят вътрешен заряд, онзи вътрешен огън, който гори дори когато ми е студено в ателието. Това е и времето, когато мечтата ми се превърна в решение да поема по дългия и изпълнен с несигурност път на артиста.

А знаците?! Това са образите, местата и хората, които Франция ми разкри като възможност да срещна. Едно дотогава непознато, ново светоусещане и нова връзка със света. Това е и важният за мен знак, който Франция ми даде – тя ме призна като артист на френската съвременна арт сцена", споделя Рада Цанкова, дъщеря на един от създателите на група „Щурците", композиторът Петър Цанков.

Формирана в елитното École des Beaux-Arts в Париж в ателието на Жан-Мишел Алберола, Цанкова не просто рисува пейзажи , а ги преживява, пътувайки по целия свят. Нейната техника, съчетаваща финия щрих на гравьора с ефирността на китайската класическа живопис, превръща бялото платно в енергийно поле. Всеки неин жест е „вървене през мъглата" - ритмично, пулсиращо и пределно искрено.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Рада Цанкова, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Скритите светове

В творбите на Рада Цанкова планините не са само релеф. Ако се вгледате, ще откриете „висящи души" - фигури на дервиши, търговци, деца и въжеходци, които обитават нейните „миражи". Това е свят на метаморфози: планинският склон внезапно се превръща в човешко лице, а синята боя прониква в хартията като метеорологичен феномен.

„Живописта е говореща поезия", казва Лесинг, и работата на Цанкова потвърждава това. Тя смесва култури и епохи, напомняйки ни за безсмъртието на душите и за неизлечимите белези, които пътуванията оставят върху нас.

Признание и завръщане

Носител на престижни отличия, сред които наградата за живопис на Института на Франция (2024), Цанкова се завръща у дома, за да сподели своя „вътрешен огън". Проектът, подкрепен от Европейския съюз, представя артист с автентичен принос към съвременната европейска култура. Откриването ще бъде на следните дати и места:

• София: 17 февруари от 18:00 ч., „Монумент" (ул. „Съборна" 3)

• Варна: 23 февруари от 18:00 ч., Арт галерия „ Папийон" (ул. „Драгоман" 12)

Проект №: BG-RRP-11.024-0046 „Духът на знаците (L'esprit des signes)" е финансиран по процедура BG-RRP-11.024 Схема за безвъзмездна помощ „Представяне пред българската публика на съвременни европейски продукции от сектора на КТИ" по НПВУ.