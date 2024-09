Как пазим света, който ни заобикаля? Какво означава да живеем в хармония с природата? Колко пъстра е човешката природа и колко голям е човешкият потенциал за развитие?

Какво е разбирането за социална отговорност на различните народи? Ние – като част от глобалния свят. Значението на изборите, решенията и стъпките ни в световен мащаб.

В епизодите от документалната поредица, авторът Радиана Божикова ще представя гледната точка на света, но и родния поглед към част от най-важните теми за новото време на човечеството – устойчиво развитие и начин на живот, зелени градове, мобилност, климатични промени, равенство между половете, образование в откъснати региони, иновации в медицината, бизнеса и постижения в науката.

Редките културни феномени са запазена марка на поредицата и ще продължат да бъдат част от богатото ново съдържание, което ще подготвя екипа.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Радиана Божикова, разположено в звуковия файл:

В първи епизод на „Аз горя“ ще разкажем на зрителите за необикновената професия на вулканолога през личната история на Борис Бенке. Той прекарва живота си в изследване на най-активният вулкан в Европа – Етна.

Снимка: Ройтерс

Етна освен най-активен е и най-високият вулкан в Еропа, а освен това от юли месец насам планината достига нова височина.

Снимка: Бояна Бойчева

„Аз горя“ разказва за страстта, с която един човек се е посветил на професията си, както и на това да предава послания за грижата за самите себе си, което води и го грижа за планетата земя.

Какво представлява професията на вулканолога?

Кои са най-големите човешки трагедии, причинени от изригването на Етна от миналото до днес?

Кои са митовете и легендите свързани с Етна?

Какво е влиянието на въглеродният диоксид, който вулканите отделят за настоящото изменение на климата?

Защо Етна е смятан за огромен резервоар за вода?

Какви заболявания причинява вулканичният прах и как можем да ги предотвратим?

Защо отгледаните във вулканична почва продукти се смятат за най-вкусни?

Отговорите на тези въпроси в „Аз горя“, неделя, 29.09, „bTV разказва“ с автор Радиана Божикова

Оператор на епизода е Добромир Иванов.