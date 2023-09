От 10 септември bTV започва излъчването на новата документална поредица „bTV разказва“ с автор Радиана Божикова.

Предаването ще бъде в ефир всяка неделя от 16:00 до 16:30 часа и в него зрителите ще намерят палитра от оригинално съдържание за културни феномени, малцинства, права на жените и равенство между половете, редки традиции и обичаи, силни човешки истории и каузи, непознати или малко познати места от България и света, вълнуващи постижения на българи, изчезващи професии и др.

„Бих запазила за себе си е чистотата за взаимоотношенията с хората. Те уважават другите, държат на важни ценности, които нашето общество губи или притъпява. Чувствах се у дома в техните домове. Тези хора ме върнаха към нормалното, към истинското", сподели в ефира на bTV Radio Радиана Божикова.

„Всяко едно семейство пази хубави родови истории. Ако питаме за тях, ще се изненадаме какво ще открием. Наследството на бабите и дядовците ни е важно и трябва да го пазим и ценим по достоен и уважителен начин за тях", посочи тя. „Надявам се да успяваме да изведем емоцията на хората, за да достигне до зрителите. Ако успеем, няма как зрителят да остане равнодушен. Той ще се замисли или ще мисли на по-късен етап по конкретната тема", подчерта талантливата журналистка.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Радиана Божикова, разположено в звуковия файл:

Освен журналистът Радиана Божикова, авторският състав включва операторите Добромир Иванов, Борис Пинтев и Александр Осиченко, режисьорите по монтаж Адриана Алексиева и Александра Табакова. Графичният дизайн на продукциите е дело на Витали Варадинов.

Първият епизод на „bTV разказва“ ще представи на 10 септември „Бесленските булки“ – филм за най-красивите години на село Беслен и за специалния сватбен ритуал с къна и рисувана гелина (булка). Каква е била съдбата на бесленските жени? В какво се крие тайната на тайнствения сватбен обред? И защо едно местно момче решава да съхрани културното наследство на родното си село като съживи старите традиции. Филмът разглежда промените, които настъпват в живота на една жена, след като тя встъпи в брак. Всяка една от героините пресъздава различен образ – на майка, съпруга и жена.

Радиана Божикова започва своя професионален път като стажант-репортер в bTV през 2017 г. От септември 2018 г. е репортер в съботно-неделния сутрешен блок „Тази събота и неделя”, където среща зрителите с изявени родни и чуждестранни творци в областта на културата. През 2019 г. започва своя авторска рубрика с истории за българските села – „Изгубени във времето“. През 2022 г. е автор и на поредицата „Наоколо“ в същото предаване.

Радиана Божикова е сред най-награждаваните журналисти в редакцията на bTV Новините. Автор е на няколко издания в поредицата „bTV Репортерите“. Само за година и половина – през 2022 и 2023 г., документалният филм „Аз съм Бурнеша. Последните клетвени девици на Албания“ на Радиана Божикова и оператора Добромир Иванов получава шест международни и три български отличия. Филмът е представян пред публика в Швейцария, Италия, Индия, Косово, а в края на месец септември 2022 г. и в Албания. Друг от впечатляващите ѝ проекти е филмът „Kато птиците“, който ни среща с хората, които говорят „птичия език“.