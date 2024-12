Радиана Божикова представя "Панда дипломация" в документалната поредица "bTV разказва". Епизодът ще можете да видите в неделя от 16.00ч. по bTV. В него ще научите как от бамбуковите гори в Китай черно-белият бозайник се превърна в дипломатически пратеник и световен символ. Според непълна статистика към момента има приблизително 1860 гиганстки панди.

"Поради непрекъснатото унищожаване на местообитанието на гигантската панда, мащабът на нейната жизнена среда постоянно се свива", споделя Хуанг Данян, заместник-генерален мениджър на парк за диви животни, гр. Нинбо. По думите му, Пандата е символ на Китай, но в глобален план тя е мост за прителски обмен и сътрудничество с другите държави.

Снимка: Ройтерс

"Китайското правителство притежава правата върху всички панди в света. Когато един зоопарк вземе за отглеждане панди, той се ангажира да участва с сериозен финансов принос, със средства, които да отиват до опазване на пандите, за тяхното съхранение, да участват в кампании за тяхното развъждане. Подписва се сериозно споразумение за отглеждане и съхранение. Отглежда се при много специфични условия", подчертава Александър Дуцов, старши експерт в програма "Опазване на видове", WWF България.

Снимка: Ройтерс

"Има една единствена панда, която не принадлежи на Китай и тя се намира в Мексико Сити. Днес тя е на 35 години и принадлежи на Мексико", каза Д-р Елена Сонгстър, историк, колеж "Сейнт Мери", Калифорния, САЩ. Според нея, "официално първият път, когато пандата е използвана като международен посланик е през 1941 г., когато Сонг Мейлинг, съпругата на тогавашния лидер на Китай - Чан Кайшъ подарява двойка панди на Съединените американски щати в израз на благодарност за американската помощ по време на войната с Япония".

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Радиана Божикова, разположено в звуковия файл: