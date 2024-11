В продължение на десетилетия бързата индустриализация в Китай дава приоритет на икономическия растеж пред последиците за околната среда.

В началото на 20-ти век, градове като Пекин и Шанхай редовно се сблъскват с тежко замърсяване на въздуха. Спешната нужда от решаване на проблемите с качеството на въздуха, съчетана с голямата зависимост на Китай от въглищата, катализира търсенето на възобновяеми енергийни източници.

Снимка: iStock



Китайското правителство инвестира над 30 млрд. долара в зелени технологии.

През 2013 г. Китай минава през своя така наречен "въздушен aпокалипсис", когато нивата на замърсяване достигат рекордните 30 пъти над безопасните препоръчани от СЗО. Продължителният и опасен смог предизвикава обществено недоволство и международна загриженост.

Екологичната криза е катализатор за още по-рязък завой към чистите източници на енергия, а 2014-та - годината след големия смог, е смятана за начало на Китайската соларна революция.

Според Джоу Сончън, основател на компания за соларни технологии, "смогът в тези години беше изключително тежък. Днес, над нас виждаме синьо небе и бели облаци. Смятам, че чистата енергия започва да се приема и използва от хората все повече, а скоростта на нейното развитие ще продължава да расте".



"Слънчевата енергия е безплатен енергиен източник, който може да намали замърсяването и зависимостта от изкопаеми горива. Смятам, че в Китай тази индустрия е сравнително завършена. Тя представлява 70% от световния производствен капацитет", разкрива проф. Лиу Янгуан, финансист, Университет по финанси и икономика в Нинбо.

Снимка: БГНЕС

"Близо милиард и половина души, които използват енергия всеки ден. Разбирате какво означава това, нали? Хората трябва да поемат собствената си отговорност за климатичната криза", заявява проф. д-р Фейт Ка Шун Чан, д-р в областта на науките за околната среда, Нотингамски университет, гр. Нинбо.

От един от най-големите замърсители на планетата до лидер в зелената енергия? Как Китай стана най-големият производител на възобновяема енергия в света? Гледайте "Соларни селища" в поредица "bTV разказва" в неделя от 16:00 ч. по bTV!

Чуйте повече сега от интервюто на Георги Митов с Радиана Божикова, разположено в звуковия файл: