В предпразничния епизод на „bTV разказва" авторите Радиана Божикова и Александр Осиченко търсят отговора на въпроса – възможно ли е снегът да изчезне, колко близо сме до подобни климатични промени и какви биха били последствията? На 22 декември, от 16:00 ч. зрителите ще се срещнат с ловеца (фотограф) на снежинки от Канада, който избира България за свой дом, както и с един учител от Шотландия, който преподава в България и разказва затова как така шотландците имат 421 думи за сняг. В епизода още: как изглежда заснежена най-високата ЖП гара на Балканите „Аврамово" (1267 м.) и пътят по тесни линии до нея; И какво означава за жителите на селото да няма сняг.Какви са прогнозите на метеорологът и вдъхновител на деца в Детския научен център „Музейко" дошъл от Сърбия, за да се развива в климатичните науки в България.

Какво още можете да видите на 22 декември и любопитни детайли от историите на героите от "Ако няма сняг", чуйте в интервюто на Радиана Божикова за bTV Radio на следващия звуков файл.