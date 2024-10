Темата в „bTV разказва" с Радиана Божикова ще бъде посветена на „Дървесни чудеса“. Епизод 4 от новия сезон на документалната поредица започва тази неделя, 20 октомври, от 16.00ч. по bTV.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Радиана Божикова, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Епизодът разказва за секвоевата гора край с. Богослов (Кюстендил). В предаването ще научите повече за различните световни представи и символиките на дървесните видове в българската митология.

Тази неделя в „bTV разказва" ще видите и уникалния параклис в Гърция, върху чийто покрив растат 17 дървета, но корените им не се виждат никъде.