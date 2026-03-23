На 06 април 2026 г., в Grand Hotel Millennium Sofia, ще се проведе SUMMIT 2026: „The new hair era - Косология“ – първото събитие в България, посветено на научния подход за диагностика и персонализирани решения за косата и скалпа.

В последните години все повече изследвания доказват връзката между вътрешното физиологично състояние на организма и външните му проявления. Сред най-чувствителните индикатори за този баланс е косата – структура, чийто растеж, плътност и жизненост зависят пряко от състоянието на скалпа, хормоналната регулация, микроциркулацията и нутритивния статус на организма. Стресът, хроничната умора, хранителните дефицити и възпалителните процеси често се проявяват именно чрез промени в косата и кожата на главата.

Традиционният козметичен подход предлага решения основно на повърхностно ниво. Съвременната практика обаче изисква по-дълбоко разбиране на биологичните механизми зад всеки проблем. Така се формира нова интердисциплинарна област – косологията – научно ориентиран подход към диагностика, превенция и персонализирана терапия за косата и скалпа. Тя интегрира знания от дерматологията, нутриционистиката, трихологията и дигиталната микроскопска диагностика, за да идентифицира причините за различните състояния.

Тази концепция стои в основата на първия специализиран форум в България, посветен изцяло на косата – „The New Hair Era - Косология“, който ще се проведе на 6 април 2026 г. в Grand Hotel Millennium Sofia. Събитието ще събере на едно място фризьори и специалисти, експерти по диагностика на скалпа, представители на бизнеса в индустрията за красота, както и хора, които се интересуват от задълбочена грижа за косата и скалпа си.

Програмата включва панелни дискусии с дерматолози и нутриционисти, демонстрации на диагностика на скалпа в реално време, практически сесии за изграждане на персонализирани протоколи за грижа, както и бизнес модули за внедряване на косологични услуги в професионалната практика.

Идеен създател и водещ експерт на форума е Радина Кръстева – специалист с дългогодишен практически и обучителен опит в областта на професионалната грижа за косата. Нейната работа е насочена към въвеждане на диагностично мислене във фризьорската професия и изграждане на нов стандарт, при който услугата не започва с продукт, а с анализ и консултация.

„The New Hair Era - Косология“ поставя началото на нов модел на взаимодействие между наука, практика и бизнес в сектора на грижата за косата. Модел, в който решенията се основават на данни, индивидуален профил и медицинска логика

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Радина Кръстева: