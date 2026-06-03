"Има много младежи между 14 и 18 години влизат с енергийна напитка, а тя не е задължителна. Надявам се тази мода да отшуми". Това заяви в ефира на bTV Radio Радослава Тодорова- Рори в рамките на "Седмицата на бъдещето" на bTV Media Group. Тя е от Варна, но живее в София, където работи като професионален треньор, нутриционист и мотиватор.

Снимка: Instagram

"Много хора се оправдават, че нямат време за тренировка. Тя не трябва да отнема време, така че оптимизирайте всичко с план, цел и желание. Спортът не трябва да обременява ежедневието ви", коментира тя в деня под надслов „Ритъмът на движението“.

Снимка: btv/instagram

„Ако сте били активни преди бременността, продължавайте в същия дух“, подчертава специалистът.

По думите й, "участниците от „Живот на кантар“ по bTV бяха посланици на здравето и промяната. Това предаване е огромно послание и трябва да има нов сезон".

Снимка: btv/instagram

Радослава Тодорова- Рори съветва тестените и пържени храни да се премахнат от ежедневното ви меню и да се пие повече вода.

"Ако искате банските да не ви опъват, наблегнете на сурова, свежа храна. Заменете газираните напитки с чиста вода. Започнете бавно с кратки тренировки по 30 минути!", посочва тя.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с фитнес инструктора, нутриционист, мотиватор Радослава Тодорова- Рори: