Песента „Ти дойде" е комбинация от авторската, фолклорна песен на Радостина – „Залюбил Тодор Рада" и поп изпълнението на Борис Илиев. Автори на музиката на поп частта са Борис Илиев и Алекс Нушев.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Радостина Йовкова и Борис Илиев, разположено в звуковия файл:

Снимка: Личен архив на Радостина Йовкова и Борис Илиев

Аранжор на композицията е Алекс Нушев, като умело съчетава гъдулка, изпълнена от Деница Христова, музикант от ДФА „Филип Кутев" и електрическа китара – Алекс Нушев. Текста на Борис Илиев, който толкова добре е съчетан и допълва фолклорния на Радостина, е написан от Костадин Филипов.