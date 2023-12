Българска детска книга направи пробив на американския и полския пазар. Правата за издаването й там за продадени за по-малко от месец, след като книгата „Имам късмет с моите родители“ беше отпечатана в България. Книгата разказва за раздялата в едно семейство и как децата и родителите могат да се справят в такава сложна ситуация. Интервюто с авторката Радостина Николова пред bTV Radio за посланията в книгата, с какво тя е привлякла интереса на чужди издатели и как български автор може да успее на световния пазар – можете да чуете на звуковия файл.

