„Мечтата ми да стана лекар ме мотивираше да продължавам напред! И мечтата ми да мога да показвам и да давам всичко от себе си.“ Това каза в ефира на bTV Radio Рая Джамбазова. Тя е завършила 164-та гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ в София и е сред пълните отличници от випуск 2025, както и носител на „Национална диплома“. Рая вече е студентка по медицина. Тя е сред пълните отличници, с които ви средаме в седмицата, в която bTV Radio отбелязва 14 години от създаването си.

„Още от малка съм имала сблъсък с болници по стечение на обстоятелствата и смятам, че това до някъде ме мотивира да избера една от най-сложните и предизвикателни професии. Смятам, че България има изключителна нужда от лекари, смятам за момента да остана тук и смятам, че избрах лекарската професия и поради желанието ми да съхраня човечността си и да я покажа на останалите хора“, казва още Рая за избора на лекарската професия

„Смятам, че най-важното качество, което трябва да притежава някой е постоянство и да бъдеш целеустремен, защото винаги ще изникне нещо, което не се разбира, не се осъзнава, но стига да положиш малко усилия, може да се открие логика дори в най-нелогичното нещо, което на пръв поглед може да изглежда странно.“, обяснява тя на въпрос как се става пълен отличник.

Цялото интервю с Рая Джамбазова можете да чуете на следващия звуков файл.