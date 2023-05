Той е на 26 години, а за 3 години е обиколил 32 страни безплатно по програмата Еразъм+. Райчо Райчев преди дни се върна от Камбоджа, където преподава на младежи по проект за личностно развитие.

„Обучението се проведе в Камбоджа, като включваше младежи от Камбоджа, Виетнам, Шри Ланка, България, Унгария и Литва, темата беше насочена към това хората да могат да разпознават ценностите си, да идентифицират страстта си, от друга страна да повиши компетенцията им и уменията за предприемачество. Едно такова обучение не бих казал, че е лекционно, то е базирано на методите на неформалното учене, учене чрез преживяване, всичко е направено чрез игра, така че да могат да се активират различните таланти на младите хора, има различен тип профили хора и всеки възприема информацията по различен начин. Игровизацията е един от доказаните методи за преподаване и възприемане на информация“, разказа Райчо Райчев пред bTV Radio.

„Със сигурност първото нещо, което прави впечатление в Камбоджа е времето, в 9 сутринта е вече 37 градуса, усеща се като 40 и нещо, така че по няколко литра вода на ден със сигурност, екзотиката, плодовете, палмите, будистките храмове, също и колко скромно живеят хората, но и колко грамотни са, тъй като и млади, и стари, говорят перфектен английски. Хората са много приветливи и изключително дружелюбни, искат да се снимат с теб, много гостоприемни и дружелюбни“, обяснява младият обучител към национални и международни организации какви са впечатленията му от 10-дневния проект в Камбоджа.

Райчо Рачев е преподавал и на баби в Полша по проект за дигитално включване.

„Проектът включваше дами от 5 страни, и предизвикателството беше, че те не говорят английски, така че трябваше да използваме Google translator voice to message, за да можем да комуникираме. Идеята е, че темата за междупоколенческия диалог е подценена, тъй като с навлизането на технологиите има риск хората в напреднала възраст да бъдат социално изключени, тъй като те не са в час с технологиите. Всъщност проектът целеше това – сближаване на тази група хора с технологиите, внедряването им в по-модерните за обществото тенденции“, отбелязва младежът.

Райчо Райчев разказва, че по време на обученията и той самият научава нещо от хората, на които преподава:

„Процесът на учене е взаимен със сигурност, в такъв тип обучение в основата седи да си даваме обратна връзка, за мен е важно да чувам мненията на участниците от какво имат нужда ,така че да мога да преработя методологията си спрямо техните нужди и потребности. Всеки път излиза нещо различно, за емпатия, емоционална интелигентност, как можем да живеем в плодотворна и мирна среда. Това е много важно. Със сигурност трябва да бъдеш много комплексна личност, да се интересуваш от различни неща, защото темите, по които провеждаме обучения са широкоспектърни, да си гъвкав и да имаш капацитет да пътуваш много и да живееш в куфар“.

Предстоят му обучения в Португалия и в други страни, а лятото се надява да се задържи в България и да бъде сред природата.

Цялото интервю с Райчо Райчев можете да чуете на звуковия файл.