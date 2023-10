Какво могат да научат младите хора за правата си за достъп до образование, работа, здравеопазване от интерактивна книга-игра, наречена „С-ПРАВО-чник", разказа пред bTV Radio Райчо Райчев, проектен мениджър и обучител, който представя книгата пред младежи в различни градове на страната.

„С екипа ми от фондация „Смисъл“ успяхме да разработим книга-игра, която помага на младите хора да разберат малко повече за основните си права, като вътре в самата книга – тя на пръв поглед изглежда като книга, но вътре има различни загадки, предизвикателства и казуси ,с които младите хора – както в книгата, така и в онлайн платформа учат и играят, докато разбират малко повече за основните си права, които са достъп до образование, здравеопазване, работа и труд, свобода за сдружаване, свобода от дискриминация, свобода на словото и всички други, които са най-основните, които залягат като фундамент за граждани на едно приобщаващо толерантно и справедливо общество. Като най-важно може би заради възрастта, в която се намират, те определят достъпа до образование като най-значим за тях, като до този момент в различните градове минахме през младежките центрове във Враца, Перник, Добрич, успяхме да разгледаме достъпа до образование, свободата от дискриминация, свободата на словото и свободата за свободно събиране и сдружаване“, посочи Райчо Райчев.

