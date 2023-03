Стари детски катерушки от район “Изгрев” ще участват в тазгодишното Венецианско биенале, като основен акцент от българската арт инсталация. Съоръженията за игра от преди повече от 15 години, намиращи се до бл.56 в ж.к. ”Дианабад”, ще бъдат демонтирани, реставрирани и изпратени във Венеция, за да участват в най-стария и престижен форум да съвременно изкуство в света. След приключване на изложението, металните конструкции ще бъдат върнати на местата си. Ползването им от българския творчески колектив става с изричното разрешение на общината.

Снимка: bTV

"От общо 94 площадки, само 4 са подновени", заяви в ефира на bTV Radio д-р Делян Георгиев - кмет на район "Изгрев". Той посочи, че предстои откриването и на първата площадка с чешма в района.

Снимка: bTV

Започват най-мащабните ремонти на тротоари в трите квартала на района, като в квартал "Изток" ситуацията е най-драматична. "Целта е това да стане първият квартал на София, в който всички тротоари са изцяло отремонтирани. Първо, ще се работи на тротарите от едната страна в посока от бул."Цариградско шосе" към бул. Драган Цанков. След това, ще се премине от другата страна в срещуположната посока", подчерта районният кмет.

Снимка: Пресцентър на Район Изгрев

Той призова за прекратяване на вандалските прояви в подлезите в район "Изгрев", на чиято територия се намират 5 от общо 89 в столицата. Продължават и строежите на няколко детски градини в района. Чуйте повече в цялото интервю на Георги Митов с д-р Делян Георгиев, разположено в звуковия файл: