Район „Триадица“ се подготвя активно за първия учебен ден. Кметът Димитър Божилов съобщи в ефира на bTV Radio, че е приключил конкурсът за архитектурен проект на ново училище в кв. „Манастирски ливади – изток“. Сградата ще бъде изградена на ул. „Тодор Джебаров“ и ще разполага с модерни класни стаи, спортни игрища, писта за бягане, 25-метров басейн и зелени пространства на покривите. „Искаме да предложим простор и среда, близка до най-добрите европейски примери,“ коментира Божилов. Оптимистичният срок за откриване на училището е три години, като то ще приема до хиляда ученици.

Обновяване на съществуващи училища

В момента се строят нови корпуси към 73-то и 126-то училище. Те ще позволят преминаване на едносменен режим за над 1500 деца. Проектите се финансират по Плана за възстановяване и устойчивост и чрез държавния бюджет. „Тези нови сгради ще предложат физкултурни салони и модерна учебна среда,“ подчерта Божилов.

Нови детски градини

През септември ще отвори врати новата 156-а детска градина в кв. „Стрелбище“ с осем групи, включително две яслени. Сградата е оборудвана с басейн. В „Манастирски ливади – изток“ започва строителството на филиал на 131-а детска градина с четири групи, а в ДГ 43 „Дора Габе“ се извършва основен ремонт на покрива с мерки за енергийна ефективност.

Спортни игрища и инфраструктура

Шест училища в района ще получат изцяло обновени спортни игрища – 41-во, 20-то, 22-ро, 47-мо, 104-то и 73-то. „Имаме осигурено финансиране и сме готови веднага да започнем дейностите,“ каза Божилов. В същото време районът поддържа политика за отворени училищни дворове, достъпни за гражданите.

Казусът "Мотописта"

Божилов коментира и темата за възможно строителство в района на столичната "Мотописта", която предизвика обществени дискусии. „Позицията на района е ясна – не искаме застрояване. Това място трябва да остане зелено и да се използва за спорт и атракции. Получихме над 70 възражения срещу проекта за застрояване. Ще продължим да защитаваме публичния интерес,“ заяви той.

Нови улици и паркиране

Около 30 улици вече са с нови имена, сред които и улица „Димитър Воев“ в памет на музиканта и поет, който създаде групата "Нова генерация". Районът приключи и премахването на над 500 незаконни гаражни клетки, като освободените терени ще се облагородят и ще се обособят нови паркоместа.

„Посрещаме новата учебна година с увереност и грижа за децата. Образованието е най-важната ни инвестиция,“ обобщи районният кмет на "Триадица".

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с кмета Димитър Божилов: