"В двора на 34 СУ се паркират коли, а там учат 1000 деца. Това е училището с най-голям прием в района за тази година. От обсебването от частен паркинг на тази територия се оказва невъзможно да кандидатстваме за проекти за подобрение на двора на училището. Това е нелоялно към децата ни. Проблемът е по-дълбок, тъй като липсата на паркоместа е огромен проблем. От края на миналата година сме набелязали терени в "Красно село", където да се разположат паркинги. Одобрени за проектиране са 2 паркинга- в "Бели брези" и "Лагера". Настояваме да се направи разчет на кв. "Борово" относно еднопосочното движение, брой необходими паркоместа". Това заяви в ефира на bTV Radio районният кмет на "Красно село" Цвета Николаева. "Всеки жител трябва да осъзнава добре, че когато има едно жилище, е нормално да има 1-2 автомобила. Наблюдаваме скандална бройка между 4-6 автомобила или служебни коли. Голяма част от гаражите на новите сгради са превърнати в търговски обекти, което в никакъв случай не обезпечава паркирането. Имаме идея за паркинг в "Борово" в близост до бул. "Гоце Делчев". Разглеждаме възможности за подземно паркиране, тъй като няма терен, който да отговаря за многоетажни паркинги", добави тя.

Снимка: bTV

"Над 80 процента сме усвоили субсидията за безвъзден заем. Направени са над 10 хил.кв.м тротоарни площи, но 4 години не мога да компенсирам за 1 година", подчерта Николаева.

"За съжаление, идеята ми за възстановяване на над 12 вкопани чешми се оказа доста трудна за реализация. Причината е, че когато са били вкопавани, не са извадени водомери от "Софийска вода". Изпратени са писма до компанията, но на 90 % от местата трябва да се изгражда отново канализация. В "Красно село" работят само 4 чешми, което е крайно недостатъчно. Не се гордея с това, но поне 2 чешми в центъра се надявам да бъдат възстановени", каза още Цвета Николаева.

"Работи се по проектиране на залесяването. Има план-график за засаждане, като вероятно през септември ще поставим нова растителност в целия район", коментира районният кмет на "Красно село". Според нея, "в "Кафеза" при площад Ручей има проблем със субсидията от 109 хил.лв., предназначена за основен ремонт, но не е влязъл в сила ПУП и се обжалва на втора инстанция. Направих количествено-стойностна сметка за изграждане на игрище, като са нужни над 500 хил.лв. Мислим да вземем от парите за продадени общински жилища, за да се изгради."

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с кмета на столичния район "Красно село" Цвета Николаева, разположено в звуковия файл:

За косенето на тревата са постъпили 11 предложения от фирми , като 6 от тях са били отстранени заради несъответствие с документацията. "Очаква се отговор от Комисията за защита на конкуренцията по жалбата на една от тези компании", сподели Николаева.

Относно казуса между 142 и 203 СУ, тя коментира, че "спорът беше решен служебно от мен и колегите от Столична община. Многократните молби за споразумение между двете директорки не беше постигнато. По актуалните чертежи на сградата, се направи разпределение на сградите, като се компенсират броя ученици и брой класни стаи, като се вземат предвид факта, че едното е начално училище, а другото е гимназия. Предложихме да има обща учителска стая. Училището е с одобрен проект за разширение по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ)".

Снимка: Getty Images

По думите на Николаева, работата продължава по 5 нови детски площадки /в кв."Славия", "Лагера", "Бели брези", "Борово" и Дебърска градина/ и 2 "заварени" проекта /в кв."Бели брези" и в "Хиподрума"/.