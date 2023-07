"Няма да строим басейн под минералната баня". Това заяви в ефира на bTV Radio районният кмет на Банкя Рангел Марков. Причината - отменената концесия поради липса на интерес от инвеститори. "При интерес от бъдещ инвеститор, вариантът с плувния басейн стои отворен", добави районният кмет. В момента Банята в Банкя се управлява и стопанисва от "Софийски имоти" до 3 години с решение на Столичния общински съвет, уточни Марков. По думите му, "250 души средно на ден посещават обекта. През уикенда са повече, а през седмицата по-малко. В началото на септември ще отворим и второто крило на банята с втория проточен басейн. Малко са местата в България, където има проточна минерална вода, която идва от извора".

В ход са летните ремонти в Банкя. Ще бъдат подновени 32км. канализация и 13 км. нов водопровод основно с европейски средства. Продължават строително-монтажните работи по ул.“Александър Стамболийски“, "които до 1-2 дни ще завършат и ще се пусне градския транспорт, а след това ще бъде положен асфалт. Следващата по-голяма улица, която ще правим е ул. "Св.св.Кирил и Методий"", уточни районният кмет на Банкя. В момента текат и подобренията на тротоарните настилки. Ще има и по-добри условия за детски спорт в извънучебно време. Освен постоянно видеонаблюдение, спортният комплекс до училищния двор на 78-мо СУ „Христо Смирненски” и ДГ „Изворче” ще има и физическа охрана.

През миналата седмица кметът Рангел Марков е изпратил писмо до Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД – Филип Алексиев във връзка неестетическата визия на сградата на почивен дом „Липите”, където се премести пощенската станция на Банкя. В писмото кметът заявява, че разчита на неговото „съдействие външният ѝ вид да бъде приведен в състояние, отговарящо на представата на банчани и гостите на Банкя за обществена сграда в национален курорт”. Към писмото е приложен и снимков материал, илюстриращ състоянието на дворното пространство и фасадата на сградата, една от емблемите на Стара Банкя, която има и сантиментална стойност за банчани. "Все още нямаме отговор", коментира Марков, като изрази надеждата си за инвестиция в сградата от страна на държавната компания.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с районният кмет на Банкя г-н Рангел Марков и зам.кмета д-р Александра Александрова, която разкрива повече за наближаващите Празници на минералната вода, здравето и дълголетието "ГОРЕШЛЯЦИ" 2023, организирани от Столична община- район "Банкя":

11 ЮЛИ (ВТОРНИК)

„Картини от Майстора“ – концерт на Квинтет „Сезони“

Парк „Ротонда“ | 19:00

12 ЮЛИ (СРЯДА)

Традиционна среща на кмета на Банкя с дълголетниците

Хотел „Жеравна“ – 11:00

13 ЮЛИ (ЧЕТВЪРТЪК)

ДАРА ЕКИМОВА, TORINO & PASHATA

Подгряващ изпълнител: VALL

Парк „Ротонда“ | 19:00

14 ЮЛИ (ПЕТЪК)

ПОЛИ ПАСКОВА

ТК „Пъстра китка“, ТК „Пендари“, ФА „Банкя“

Парк „Ротонда“ | 19:00

Алея на занаятите

10:00 – 18:00 | Пешеходна зона

15 ЮЛИ (СЪБОТА)

9:00 – Света литургия и курбан, храм „Св. Кирик и Юлита“

Школа за искуства “ESSENCE”, ТК „Пъстра китка“

Парк „Кестените“ | 11:00

XIV Авторетро парад с БАК „Ретро“

С. Иваняне, начало на шествието | 16:00

Парк „Кестените“ и Централна минерална баня| 17:00

ТОНИ ДИМИТРОВА И БРАТЯ АРГИРОВИ

Джаз Формация „София“ и Highlight Singing Academy

Парк „Ротонда“ | 19:00

16 ЮЛИ (НЕДЕЛЯ)

XIV Пленер на художниците, свързани с Банкя (съвместно с Галерия „Тандра“)

Музикална програма с Център за изкуство „Зорница“

Пазар на производителя

Парк „Кестените“ | 11:00

„ПРОВИНЦИАЛНИ ИСТОРИИ“ ПО ЧУДОМИР

Моноспектакъл на Иванка Шекерова

Огнено шоу на ТС „Смехурко“

Парк „Ротонда“ | 19:00

Събитието е част от Календара с културните събития на Столична община за 2023 г.