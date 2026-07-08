Стартира изграждането на нов спортен комплекс в Банкя. Той ще включва две футболни игрища, лекоатлетическа писта, трибуни за 500 зрители, две съблекални и паркинг, ще вдъхне нов живот на футбола в Банкя, ще позволи развитието на детски школи, мъжки и женски отбори и ще затвърди позициите ни като престижен курортен и спортен център. "С течение на години екипът ми успя да финализира процедурите по придобиване на близо 22 дка общинска собственост, за да може през лятото на 2026 година най-сетне да стартира едно епохално и дългоочаквано от всички жители на Банкя събитие - строителството на стадион. Инвестицията в този ключов спортен обект е в името на здравето, физическата култура и развитието най-вече на нашите деца", смята районният кмет на "Банкя" Рангел Марков.

Същевременно предстои създаването на ново парково пространство „Извора“. По думите на Марков, той е изграден наполовина, но се очаква приемането на общинския бюджет, за да бъде завършен. "С инициативен граждански комитет проектираме паметник на Иван Вазов", каза още кметът на район "Банкя".

Как ще бъде обновен стадиона в Банкя? Кога ще откриват ново парково пространство „Извора“? Ще има ли нова канализация в Иваняне? Какви са плановете за възстановяване на читалището на Вердикал? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с районния кмет на Банкя Рангел Марков: