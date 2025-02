"Живея в кв. «Иван Вазов», който е изключително спокоен. Хората се притесняват с основание. Плашеща е спонтаността и непридвидимостта на случилото се." Това заяви пред bTV Radio кметът на Район „Триадица" Димитър Божилов във връзка с днешния инцидент с млада жена, която намушка с нож трима души на бул. "Витоша" в района на Южния парк в София. Тя е била задържана от служителите на Четвърто районно управление, а двама от пострадалите са в болница.

"Направихме преглед дали сме получавали сигнали конкретно за това лице или за нещо, което да буди съмнение. Имали сме сигнали в други квартали за нарушаване на обществения ред от психичноболни лица. За конкретния случай няма и това е притеснителното, че идва като «гръм от ясно небе»", каза още районният кмет. Той научава повече за случая от медиите и прави проверка на място. "Нека разследващите органи да си свършат работатата! Трябва да сме бдителни", смята Божилов.

По думите му, "състоянието на подлезите в «Триадица» е незадоволително, защото не достигат средства. Имаме избран изпълнител за рехабилитация на подлеза на булевардите «България» и «Каблешков», като сме направили обследване на подлезите, които конструктивно са здрави. Може да се направи лесен за поддръжка. Имаме готовност да се намесим, но не са обособени тези пера, които да ни бъдат дадени, за да започнем работа. Оборудването, като окачен таван, не са подходящи за такъв тип условия. Новите ни намерения е да го направим по-индустриален като външен вид". Той коментира, че "подлезът на булевардите «Витоша» и «Пенчо Славейков» е без осветление заради тривиални причини- паднал бушон или късо съединение, но не нещо, което компроментира цялата ел. система. Ще вземем мерки, за да се пусне осветлението". Според Божилов, на района са предоставени 14 подлеза, а средствата за поддръжка "едвам достигат да платим режийните разноски".

Район „Триадица" направи първа копка на нов корпус на 126 ОУ „Петко Ю. Тодоров“, в която ще учат първокласниците. Проектът включва две функционално обвързани пространства: компактна двуетажна сграда и нов физкултурен салон. Сградата ще разполага с шест кабинета, всеки със собствено хранилище.

Предстои изграждането на нов, модерен корпус в 73 СУ „Владислав Граматик“. Има сключи договор с фирма-изпълнител. Обществената поръчка предвижда строеж на 4 етажа, спортен салон, топла връзка и частично преустройство на учебното заведение.

Предстои изграждането на ново основно училище в кв. „Манастирски ливади-изток“. В момента тече конкурс за архитектурен проект, като са поканени архитекти както от България, така и от чужбина.

Район Триадица ще изгради и нов филиал към ДГ 131 „Флора“ в кв. “Манастирски ливади-изток“. Имотът се намира на ул. „Луи Айер“ и ул. „Флора“. Предвижда се новата сграда да приеме четири градински групи, което е важно за един от бързоразвиващите се и предпочитани от млади семейства квартали. След редовно проведена процедура по реда на ЗОП, през ноември беше избран изпълнител за проекта. Срокът за изпълнение е две години.

"Остават 17 незаконни гаражни клетки, които ще бъдат премахнати през следващите месеци. Те са разпръснати в целия район. Имаме готовност с идеи за облагородяване на пространствата. Стремим се да се ползват пълноценно било то със зеленина, било то за квартални паркинги", допълни кмета на район "Триадица".

