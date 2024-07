Столичният район "Триадица" предвижда изграждане на многоетажни общински паркинги, но на мястото на премахнати незаконни гаражни клетки (впрочем, от 500 останаха 50). При одобрение на гражданите ще се появят три паркинги, като два от тях ще бъдат в кв. Стрелбище. Това разкри в ефира на bTV Radio районният кмет на "Триадица" Димитър Божилов.Капацитетът на съоръжението, което ще бъде разположено близо до бул. “Гоце Делчев” (зад бл.23), без никакви образователни институции наоколо, е над 150 автомобила.

Снимка: Район Триадица

Продължава изпълнението на новия парк “Боряна” в кв. “Иван Вазов”, като се обновяват алеи с настилка и се подготвя площадката за шадраван. Ще се добавят улично осветление и паркова мебел. Името на бъдещия парк бе избрано от жителите на квартала. Проектът предвижда изграждането и на малък амфитеатър. Реализацията на проекта започна с премахването на малка къща в дъното на терена. "Това са 2 декара, които са разположени близо до паметника на Иван Вазов в квартала", отбеляза Божилов.

Започна ремонт на един от четиринадесетте подлеза в район Триадица - този на площад „Ручей“. Възстановява се вароциментовата настилка по стена на стълбище и бетоновата настилка на подхода към подлеза, предвиден е и ремонт на чела на стъпала и ремонт на стъпала със съществуващите. "Пешеходните подлези трябва да имат по-опростен вид, без окачени тавани и с по-индустриален изглед", смята Божилов.

Продължават ремонтите на тротоари. Работи се по тротоара на ул.“Бузлуджа“ от бул.“Прага“ до ул.“Цар Петър“. Междувременно завърши монтирането на фитнес уредите на малката спортна площадка в междублоковото пространство на ул. „Дедеагач“.

